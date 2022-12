Quando i coniugi Sedita sono stati trucidati a colpi di mannaia? Conclusa nella notte l'autopsia

E' stata conclusa poco prima di mezzanotte l'autopsia, effettuata dal medico legale Cataldo Raffino che è stato nominato dalla Procura, su Giuseppe Sedita, di 66 anni, e la moglie Rosa Sardo, di 62, di Racalmuto.

L'esame autoptico dovrà chiarire, in particolar modo, la fascia oraria in cui si è consumato il duplice omicidio. Pare che Salvatore Sedita, il 34enne, figlio della coppia che è stato fermato in quanto indiziato di delitto, abbia riferito d'aver trovato i genitori poco prima dell'orario di pranzo di lunedì. Ma una delle figlie di Giuseppe e Rosa pare - nessuno degli investigatori, né gli inquirenti hanno lasciato trapelare indiscrezioni - che avesse sentito telefonicamente la mamma poco prima di cena di lunedì. I risultati dell'autopsia saranno dunque determinanti per mettere dei punti fermi proprio su questo dato di fatto. Nelle prossime ore, la Procura dissequestrerà le salme dei coniugi Sedita e, a Racalmuto, potranno essere fatti i funerali. Il sindaco del paese, Vincenzo Maniglia, già subito dopo il ritrovamento dei corpi trucidati aveva annunciato che, in paese, sarà lutto cittadino.

Salvatore Sedita, ieri mattina, è stato interrogato dal giudice per le indagini preliminari di Agrigento Francesco Provenzano. L’indagato, assistito dal suo difensore, l’avvocato Ninni Giardina, già nell’immediatezza dei fatti, in occasione dell’interrogatorio fatto alla caserma dei carabinieri di Racalmuto dal pubblico ministero Gloria Andreoli, aveva risposto alle domande e dato una versione dei fatti sconnessa e delirante. Ieri ha fatto invece un racconto dell'orrore, raccontando come ha colpito ed ucciso i genitori. Il procuratore capo facente funzione, Salvatore Vella, ha chiesto un incidente probatorio per accertare in contraddittorio le condizioni psichiatriche del ragazzo che, secondo quanto rappresentato dal suo difensore, era in cura già da diversi anni per problematiche psichiatriche.

Il gip deciderà nelle prossime ore sulla richiesta di convalida del fermo e sulla misura da applicare. Sia la procura che la difesa chiedono che venga collocato in un reparto di psichiatria.