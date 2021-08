Il delitto di Ferragosto: non solo omertà, negativi anche gli esami dello Stub

Non soltanto audizioni a raffica, ma anche esami dello stub. I carabinieri della tenenza di Favara e quelli del comando compagnia di Agrigento, fino a notte fonda il capitano Marco La Rovere è stato prima in via IV Novembre e poi alla tenenza dell'Arma, non hanno lasciato nulla al caso. Sono stati fatti - secondo quanto trapela dal fitto riserbo investigativo - più tamponi adesivi per raccogliere eventuali tracce di esplosivo presenti sulle mani di chi poteva aver utilizzato, da pochissimo, l'arma da fuoco che ha ammazzato Salvatore Lupo, imprenditore 45enne ed ex presidente del consiglio comunale di Favara.

Gli esami effettuati dai militari dell'Arma hanno però dato esito negativo, motivo per il quale non è scattato appunto nessun fermo. I pm Paola Vetro e Maria Barbara Cifalinò, ieri sera, dopo che la salma della vittima è stata portata via dal bar di via IV Novembre, non si erano sbilanciate e avevano più volte ripetuto: "Non c'è nessun sospettato, nessun sospettato. Stiamo lavorando". E "stiamo lavorando" continua ad essere ripetuto, stamani, anche dal procuratore capo Luigi Patronaggio e dall'aggiunto Salvatore Vella.

L'inchiesta, per fare luce su chi ha freddato nel pomeriggio di Ferragosto Salvatore Lupo, però adesso appare un po' più complicata rispetto alle battute iniziali: nessuno ha visto niente, nessuno ha saputo fornire indicazioni utili alle investigazioni dei carabinieri; non è stato scovato nessun impianto di video sorveglianza utilizzabile (l'unica telecamera vicina non era affatto puntata sull'ingresso del bar) e gli effettuati esami dello Stub hanno dato esito negativo.