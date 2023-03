L'omicidio di Lorena Quaranta, dopo la condanna all'ergastolo riparte in appello il processo al fidanzato

Prenderà il via, il 9 maggio alle 9,30, il processo dinanzi la Corte d'Assise d'appello di Messina per l'omicidio di Lorena Quaranta, avvenuto il 31 marzo del 2020 nel loro appartamento di Furci Siculo dove vivevano per frequentare i corsi all'università della città dello Stretto. Il decreto di citazione per il giudizio d'appello è stato firmato dal presidente Carmelo Blatti.

Il 14 luglio scorso, il ventinovenne Antonio De Pace - attualmente detenuto nella casa circondariale di Siracusa - ritenuto responsabile dell'omicidio della fidanzata Lorena Quaranta, di Favara, è stato condannato all'ergastolo.

De Pace era stato dichiarato capace di intendere e di volere e quindi imputabile, al termine della perizia effettuata per conto della procura dal professore Stefano Ferracuti che aveva evidenziato l'assenza di "disturbi psichitriaci" nel ragazzo di origini calabresi, all'epoca dei fatti vittima di una "importante condizione ansiosa". Il giovane infermiere dovrà pure risarcire i familiari della vittima che si sono costituiti parte civile con l'assistenza dell'avvocato Giuseppe Barba: la Corte ha stabilito pure una provvisionale - ovvero un anticipo subito esecutivo - di 200.000 euro.

La vicenda

La notte del 31 marzo Lorena Quaranta è morta dopo essere stata picchiata con calci e pugni, colpita con una lampada da comodino e strangolata. Tutto questo al termine di una lite con il fidanzato, iniziata la sera prima e terminata poi in tragedia nell'appartamento di Furci Siculo in cui i due abitavano. Poi il tentativo di suicidio, o comunque di ferirsi, di De Pace che si è procurato dei tagli prima di chiamare i carabinieri.