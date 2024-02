L'omicidio del commerciante di auto, il Ris ha concluso gli esami irripetibili

Il Ris di Messina ha concluso. Gli esami irripetibili, disposti dalla procura di Agrigento, sono stati ultimati. Adesso non resterà che attendere gli esiti, così come quelli balistici e biologici già eseguiti. Nonostante il silenzio - fitto e categorico - non si ferma l'inchiesta sull'omicidio del rivenditore di auto di Favara Francesco Simone, messo a segno il 7 dicembre scorso in contrada Poggio Muto, nei pressi della più nota contrada Crocca.

Il 20 gennaio è trapelata la notizia che c'è un indagato per il delitto: il vicino di terreno, che non risiede stabilmente nell'Agrigentino, che avrebbe sparato 3 colpi a distanza ravvicinata al 67enne. La vittima è stata raggiunta - stando a quanto è emerso dall'autopsia - prima all'addome e poi alla testa. Simone pare abbia tentato la fuga: lo proverebbe un colpo esploso mentre era a terra.

Il provvedimento era stato notificato all'indagato che ha nominato un difensore, l'avvocato Giuseppe Barba, per partecipare agli accertamenti irripetibili che sono stati appunto effettuati anche stamani dal Ris. Lo stesso, anche nominando un consulente di parte, hanno fatto i familiari di Simone che hanno dato incarico al legale Angelo Piraino di tutelare i propri interessi.