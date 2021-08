L'omicidio dell'ex presidente del Consiglio: Favara si è trincerata nel "Nenti vitti e nenti sacciu"

Per l'intera notte, le luci delle stanze della caserma dei carabinieri sono rimaste accese: sono state ascoltate decine di persone, alcune delle quali accompagnati anche dai legali di fiducia. Nonostante gli sforzi dei carabinieri, non sono scattati fermi. Il killer solitario e professionista - perché è riuscito a centrare, con 3 colpi di pistola, in testa la sua vittima - sembrerebbe, almeno per il momento, averla fatta franca

I carabinieri della tenenza di Favara e quelli della compagnia di Agrigento ci hanno messo anima e corpo. Per l'intera notte, le luci delle stanze della caserma sono rimaste accese: sono state ascoltate decine di persone, alcune delle quali accompagnate anche dai legali di fiducia. Ma Favara s'è trincerata nel silenzio più assoluto. "Nenti vitti", "Nenti sacciu": sono state le frasi che, a ripetizione, i militari dell'Arma e i pm si sono sentiti ripetere. Sul posto dell'omicidio, in serata, è anche giunto il procuratore capo Luigi Patronaggio.

Contrariamente a quanto sperato e ipotizzato in primissima battuta, subito dopo l'agguato dell'ex presidente del consiglio comunale Salvatore Lupo, non sono scattati fermi. Il killer solitario e professionista - perché è riuscito a centrare, con 3 colpi di pistola, in testa la sua vittima - sembrerebbe, almeno per il momento, averla fatta franca.

Via IV Novembre, nonostante fosse il pomeriggio di Ferragosto, non era affatto deserta. Ma nessuno avrebbe appunto visto, né sentito nulla. Ad essere ascoltato, prima dentro i locali del bar dove è avvenuto l'omicidio, poi appunto in caserma, è stato il barista. Ma anche da quel "fronte", così come era emerso fin dall'inizio, non sono arrivate indicazioni. L'uomo è sotto choc e non ha saputo fornire nessun elemento utile alle investigazioni e all'identificazione del killer.

Quella di oggi sarà un'altra giornata di fuoco per investigatori e inquirenti che continueranno a provare a raccogliere elementi per dare un nome e cognome all'uomo che, non è nemmeno più così sicuro che abbia agito a volto scoperto, ha fatto irruzione allo "Snack American Bar", ha atteso che il quarantacinquenne, imprenditore ed ex presidente del consiglio comunale, uscisse dal bagno e a pochissima distanza gli ha sparato contro, centrandolo con tre colpi alla testa.

Qualcuno, ieri sera, mentre venivano collocati i nastri bianchi e rossi davanti al bar - il locale è stato, naturalmente, posto sotto sequestro - continuava a chiedersi a denti stretti: e se il killer non fosse nemmeno un favarese? Non è escluso, naturalmente, ma per i carabinieri continua a restare valida, la più valida, la pista investigativa battuta fin dai minuti successivi all'agguato: quella dei dissidi familiari ed economici.