"Pistola puntata anche contro il figlio del concessionario si inceppa": ai 3 fermati contestato pure il tentato omicidio

La pistola (che non si trova) è stata puntata, ma anche caricata, anche contro uno dei figli del concessionario agrigentino. Ma l'arma si sarebbe inceppata. E' stato contestato anche il tentato omicidio ai tre palmesi che, sabato a metà mattinata, sono stati sottoposti a fermo dalla Procura di Agrigento. Il provvedimento è stato siglato dal pm Gaspare Bentivegna, autorizzato dal procuratore Giovanni Di Leo. Gli indagati, difesi dagli avvocati Santo Lucia e Antonio Ragusa, stamani, alle 13 circa, compariranno davanti al giudice per l'udienza di convalida che si terrà alla casa circondariale "Di Lorenzo".

Il giudice dovrà valutare la ricostruzione - fatta da squadra mobile e procura - di quanto è accaduto venerdì pomeriggio nel piazzale dell'autosalone all'ingresso del Villaggio Mosè, e la posizione dei tre indagati che sono accusati di "omicidio mediante errore", tentato omicidio e porto abusivo di arma da fuoco.

Il concessionario di auto agrigentino, venerdì pomeriggio, è stato sorpreso e aggredito dai 4 palmesi mentre si trovava seduto su un'autovettura sistemata proprio nel piazzale dell'autosalone. Durante la colluttazione è partito il colpo di pistola che ha centrato all'addome il 38enne Roberto Di Falco di Palma di Montechiaro, morto poco dopo essere giunto al pronto soccorso dell'ospedale San Giovanni di Dio. Non è in questo momento che l'arma si è inceppata. Il concessionario di auto avrebbe avuto la prontezza di riflessi di spostare la pistola con la mano mentre Roberto Di Falco provava a sparargli. Una prontezza di riflessi che gli avrebbe, dunque, permesso di deviare la direzione della canna - questa la ricostruzione fatta da investigatori e inquirenti - prima che venisse premuto il grilletto.

L'arma sarebbe stata, a questo punto, stando sempre alle ricostruzioni fatte da Procura e polizia, impugnata da un palmese che l'avrebbe puntata, e caricata, contro uno dei figli del concessionario. Ma la pistola appunto si sarebbe inceppata. Fra le dichiarazioni fatte da questo indagato, molte delle quali ritenute contrastanti, l'uomo avrebbe detto - durante la notte di interrogatori in questura - d'aver tolto dalle mani del concessionario la pistola dopo che quest'ultimo aveva sparato.

La dinamica di quanto è accaduto nel piazzale della concessionaria, trasformatosi in tragedia con la morte del 38enne palmese, è stata ricostruita grazie alle immagini dei sistemi di videosorveglianza, ma anche attraverso alcune dichiarazioni acquisite dai poliziotti della squadra mobile. Le telecamere non avrebbero permesso, a quanto pare, di riprendere cosa sia effettivamente avvenuto nell'abitacolo della vettura, dove era seduto il concessionario. Ecco perché, anche in base alle dichiarazioni contrastanti acquisite, è stato già detto, e viene ripetuto, che le ricostruzioni potrebbero rivelarsi relative.