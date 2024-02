La sparatoria con un morto al Villaggio Mosè, i tre indagati restano in carcere

Il fermo non è stato convalidato perché non è stato ravvisato alcun pericolo di fuga ma ai tre indagati è stata applicata la custodia cautelare in carcere. Sono le decisioni del giudice delle indagini preliminari del tribunale di Agrigento, Giuseppe Miceli, nei confronti dei tre indagati per la morte di Roberto Di Falco, il trentasettenne freddato, venerdì sera, da un colpo di pistola all'addome nel piazzale di una concessionaria al Villaggio Mosè.

Si tratta di Angelo Di Falco, 39 anni, fratello della vittima, Calogero Zarbo, 40 anni e Domenico Avanzato, 37 anni, tutti di Palma.

La procura ritiene che si sia trattato di una spedizione punitiva finita male. Il commerciante, in particolare, pare avesse un debito con Roberto Di Falco legato alla compravendita di auto. La stessa vittima, peraltro, lavorava nel settore del commercio delle vetture.

Il titolare della concessionaria, che sarebbe stato picchiato dai quattro palmesi, mentre si trovava all’interno di un’auto, avrebbe avuto la prontezza di riflessi di spostare la pistola con la mano mentre Roberto Di Falco provava a sparargli ferendolo mortalmente nel tentativo di difendersi. "È una mossa - ha detto alla squadra mobile - che ho imparato quando ho fatto il servizio militare".

Tesi che è stata respinta dagli indagati che, assistiti dai propri legali Santo Lucia e Antonino Ragusa, si sono difesi ribaltando le accuse e sostenendo che è stato il titolare della concessionaria a sparare. L'arma non è stata trovata.

Il gip: "Concessionario reticente, aveva pagato con assegno scoperto"

"Nonostante alcune reticenze - scrive il gip - è emerso pacificamente che il concessionario non aveva saldato l'acquisto di alcune auto e aveva pagato con un assegno privo di copertura".

Sarebbe stato questo il movente dell'aggressione confermato dallo stesso fratello della vittima che ribadisce che, per dargli una lezione, una volta arrivati nel piazzale, ha colpito con un calcio lo sportello della vettura. Il giudice sottolinea, inoltre, che emerge in maniera chiara, dalle immagini di videosorveglianza, che i quattro arrivano e "iniziano a colpirlo con pugni prima di qualsiasi interlocuzione".

Il tentato omicidio del figlio del concessionario, il gip: "I video sono chiari"

Angelo Di Falco, secondo quanto viene contestato, si sarebbe poi impossessato dell'arma, senza comprendere subito la gravità delle condizioni del fratello, e avrebbe provato a sparare all'indirizzo del figlio del concessionario, intervenuto in difesa del padre. Il malfunzionamento o l'inceppamento dell'arma avrebbe evitato il secondo morto. Subito dopo i tre palmesi trasportano Roberto Di Falco in ospedale.

Secondo il giudice la ricostruzione è "confortata dalla visione dei filmati estrapolati dalle immagini di videosorveglianza".

"Il momento decisivo non viene immortalato": i dettagli della spedizione punitiva

Il gip Giuseppe Miceli sottolinea che "la dinamica completa su come e da chi sia stato esploso il colpo non si rileva dalla visione dei video" ma viene riferita dal concessionario.

Uno dei figli del concessionario stesso riferisce ai poliziotti di avere sentito uno dei quattro aggressori chiedere con riferimento al padre: "Cu è? iddru?". Alla risposta affermativa sarebbe partito il pestaggio. "Circostanza - sottolinea il giudice - che depone per la consapevolezza da parte di tutti i quattro soggetti dello scopo della spedizione punitiva.

(Aggiornato alle 20,20)