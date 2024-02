Omicidio Di Falco, la procura dispone nuove indagini: al setaccio i cellulari

I cellulari e le schede sim utilizzate dai tre indagati per la morte di Roberto Di Falco, il trentasettenne freddato, venerdì sera, da un colpo di pistola all'addome nel piazzale di una concessionaria al Villaggio Mosè, al setaccio degli inquirenti.

Il procuratore Giovanni Di Leo e il pubblico ministero Gaspare Bentivegna, titolare dell'inchiesta, dopo l'autopsia, in programma questo pomeriggio, hanno disposto gli accertamenti tecnici che potrebbero rivelarsi di particolare interesse investigativo per ricostruire spostamenti, messaggi e telefonate prima, durante e dopo quello che, secondo gli inquirenti, sarebbe stato un agguato fallito.

I tre indagati - Angelo Di Falco, 39 anni, fratello della vittima, Calogero Zarbo, 40 anni e Domenico Avanzato, 37 anni, tutti di Palma - attraverso i loro legali Santo Lucia e Antonio Ragusa potranno nominare un consulente di parte.

La procura ritiene che si sia trattato di una spedizione punitiva finita male. Il commerciante, in particolare, pare avesse un debito con Roberto Di Falco legato alla compravendita di auto e il litigio sul punto avrebbe fatto scattare un agguato. La stessa vittima, peraltro, aveva una rivendita di veicoli.

Il titolare della concessionaria del Villaggio Mosè, che sarebbe stato picchiato dai quattro palmesi, mentre si trovava all’interno di un’auto, avrebbe avuto la prontezza di riflessi di spostare la pistola con la mano mentre Roberto Di Falco provava a sparargli ferendolo mortalmente nel tentativo di difendersi. "È una mossa - ha detto alla squadra mobile - che ho imparato quando ho fatto il servizio militare".

Tesi che è stata respinta dagli indagati che si sono difesi ribaltando le accuse e sostenendo che è stato il titolare della concessionaria a sparare.

Il gip Giuseppe Miceli, tuttavia, pur facendo qualche valutazione giuridica diversa rispetto alla procura (viene riconosciuto, in particolare, il "concorso anomalo" nell'omicidio "per errore") e non ravvisando un pericolo di fuga, ha disposto la custodia cautelare in carcere per tutti ritenendo che la versione dei fatti della presunta vittima fosse quella più credibile.