Il provvedimento

"Ha investito e ucciso il consuocero per bloccare il matrimonio dei figli", 78enne ai domiciliari dopo la condanna

La Corte ha riqualificato il fatto in omicidio preterintenzionale e inflitto 14 anni e 6 mesi al tabaccaio Luigi Lalomia finito a processo per la morte del meccanico Mario Vincenzo Lauricella: caduta pure l'accusa di tentato omicidio ai danni della nuora. L'uomo era in carcere da 3 anni