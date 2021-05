La vittima, Alessandro Bonamico

"Provocò la morte dell'amico 16enne precipitato dal viadotto", pg chiede nuovo processo

Il caso approda in Cassazione: il magistrato della pubblica accusa non condivide due punti della sentenza con cui l'automobilista 31enne Lorena Siracusa è stata condannata a un anno di reclusione per il decesso di Alessandro Bonamico