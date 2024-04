L'omicidio Castronovo: il "desiderio di vendetta" e gli esiti dello Stub, ecco cosa ha "incastrato" il 31enne

Il trentunenne di Licata, Giuseppe Rallo, finito in carcere stamani con l'accusa di omicidio premeditato di Angelo Castronovo di Palma di Montechiaro, è stato risultato positivo all'esame dello Stub. Ecco perché stamani i carabinieri del nucleo Investigativo del comando provinciale di Agrigento, che hanno eseguito l'ordinanza di custodia cautelare firmata dal gip Micaela Raimondo, hanno parlato "di gravi e concordanti indizi di colpevolezza nei confronti del trentunenne ritenuto, allo stato degli atti, l’esecutore materiale dell’omicidio di Angelo Castronovo". Accuse che sono, naturalmente, provvisorie e che dovranno passare al vaglio del giudice.

Gli esiti dello Stub

I militari dell'Arma, avviando le indagini per l'omicidio del bracciante agricolo 65enne, sottoposero - così come emerse all'epoca - più persone, ma anche autovetture, all'esame per cercare tracce di polvere da sparo. Tutto, così come i tre bossoli calibro 12 ritrovati in contrada Cipolla, venne trasmesso al Ris di Messina. Esami e comparazioni avrebbero dato esito positivo, permettendo di far ritenere - stando all'accusa formalizzata dai carabinieri e dalla procura - Giuseppe Rallo come l'esecutore materiale dell'omicidio, ossia colui che avrebbe esploso i colpi di calibro 12 nei confronti di Castronovo.

Particelle di polvere da sparo sarebbero state riscontrate sui sedili dell'autovettura usata dall'indagato, ma anche sulle sue mani e narici. In mancanza di altre plausibili spiegazioni della presenza di residui di polvere da sparo sul corpo e sull'autovettura dell'indagato, a poche ore dal decesso di Castronovo, per il gip vi sarebbe correlazione.

"Desiderio di vendetta"

Per i carabinieri del nucleo Investigativo e per la procura di Agrigento, l'omicidio di Angelo Castronovo è stato frutto del desiderio di vendetta maturato dall'indagato Giuseppe Rallo.

La ricostruzione degli omicidi di Enrico Rallo e Salvatore Azzarello, rispettivamente del 2015 e del 2017, è stata fatta, nel luglio del 2023, nella sentenza della corte d'Assise di Agrigento. Nel 2015, Enrico Rallo assieme ad un familiare avrebbe rubato a Salvatore Azzarello un camion con diversi mezzi e strumenti da lavoro. Azzarello avrebbe maturato dei propositi di vendetta nei confronti di Enrico Rallo che è stato ucciso. Propositi di vendetta che sono stati poi maturati dall'altra parte nei confronti di Azzarello che è stato ucciso 20 mesi dopo.

Le indagini sui due omicidi hanno fatto emergere il ruolo di Angelo Castronovo, anche se il gip ha ritenuto che gli indizi di colpevolezza a suo carico per i due omicidi non fossero sussistenti.

Giuseppe Rallo è stato imputato e condannato, a un anno e mezzo di reclusione, in primo grado per favoreggiamento. Avrebbe assistito alla sparatoria contro Enrico Rallo e mentre lo portava in ospedale avrebbe raccolto le confidenze delle vittima, omettendo di riferirle - questa fu l'accusa a suo carico - alla polizia giudiziaria. Secondo carabinieri e pm, il trentunenne avrebbe covato rancore nei confronti di Castronovo. "Aveva preferito omettere di riferire le informazioni in suo possesso, anche a costo di prendersi una condanna per favoreggiamento personale, per favorire 'regolamento di conti' a distanza di anni", questa l'ipotesi investigativa condivisa dal gip del tribunale di Agrigento che ha siglato l'ordinanza di custodia cautelare in carcere.

AgrigentoNotizie è anche su Whatsapp. Seguici sul nostro canale.