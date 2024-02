Strage di Altavilla, una fiaccolata silenziosa per ricordare Antonella e i suoi due figli

Domani sera, ad Altavilla Milicia, si terrà una fiaccolata per ricordare Antonella Salamone e i suoi due figli, Kevin ed Emanuel, di 16 e 5 anni, assassinati dal marito e padre, Giovanni Barreca. Il corteo silenzioso, intitolato "Tante luci una comunità", partirà alle 20.30 da piazza Belvedere. Giuseppe Pendolino, sindaco di Aragona, paese di origine di Antonella Salamone, si è già messo in contatto con il suo collega di Altavilla e deciderà nelle prossime ore se partecipare, magari assieme ad una delegazione di aragonesi, alla fiaccolata.

Il triplice omicidio ha sconvolto non solo il piccolo comune alle porte di Palermo. Barreca si è costituito alle 3 di domenica scorsa raccontando di aver ucciso quasi tutta la sua famiglia - solo la figlia più grande, di 17 anni, è stata risparmiata - per "liberarla dal demonio".

Ieri ha deciso di avvalersi della facoltà di non rispondere davanti al gip di Termini Imerese, Valeria Gioeli, che in queste ore deve decidere se convalidare il fermo. Stessa sorte - e stessa scelta - per altri due indagati, Massimo Carandente e Sabrina Fina, che secondo la Procura avrebbero non solo istigato Barreca a commettere il massacro, ma vi avrebbero partecipato attivamente. La coppia si è però detta innocente.