"Omessa diagnosi prenatale della sindrome di Down", Asp e ginecologa condannati al risarcimento

Asp e ginecologa condannati al risarcimento danni di 383.200 euro, oltre ad interessi decorrenti dalla sentenza. A pronunciarsi in favore dei coniugi, che avevano fatto l'atto di citazione, è stato il tribunale di Agrigento. Lo scorso febbraio, un giudice del palazzo di giustizia di via Mazzini ha dichiarato "la responsabilità delle convenute azienda sanitaria provinciale di Agrigento e ginecologa per i danni patiti dagli attori" ed ha disposto la condanna in solido.

E' per "omessa diagnosi prenatale della sindrome di Down e conseguente nascita indesiderata" che la donna, assistita dall'avvocato Calogero Meli, ha, nel marzo del 2014, citato in giudizio - davanti al tribunale di Agrigento - la ginecologa che l'ha assistita durante la gestazione e l'azienda sanitaria provinciale. La mamma chiedeva che venisse dichiarata "la responsabilità solidale e concorsuale delle convenute" e il risarcimento del danno patrimoniale e morale quantificato in complessivi 2.600.000 euro, oltre al risarcimento del danno biologico che è da quantificare.

La ginecologa ha assistito la paziente in regime di attività libero professionale intramuraria. Secondo la donna che l'ha citata in giudizio sarebbe stata responsabile "di non avere effettuato l'esame ultrascreen che, in considerazione dell'età della gestante, avrebbe consentito d'accertare - viene ricostruito nell'atto di citazione - l'esistenza del problema genetico successivamente manifestatosi".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

L'Asp di Agrigento e la ginecologa hanno, però, già impugnato - davanti la Corte d'appello di Palermo - la sentenza di condanna ritenendola "censurabile". L'azienda sanitaria provinciale e la compagnia d'assicurazione chiedono di dichiarare, "previa sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza, che nessuna responsabilità o colpa può essere riferita all'Asp". I giudizi di appello saranno due, perché Asp e ginecologa stanno procedendo in maniera disgiunta. Le udienze sono state calendarizzate al 17 e al 30 ottobre.