“Omessa custodia di armi e munizioni”, denunciato 77enne 

Teneva all’interno di un armadio un fucile per uso sportivo scaduto di validità, un altro fucile calibro 12, una pistola calibro 9x21 e 50 cartucce regolarmente denunciati ma anche altre 15 cartucce che invece erano detenute illegalmente.

A Licata gli agenti del Commissariato della Sezione anticrimine hanno raggiunto l’abitazione di un 77enne per dare esecuzione ad un’ordinanza dell’Ufficio di Sorveglianza di Agrigento che riguardava l’applicazione della misura della libertà controllata: 32 giorni convertiti in ammenda di 8 mila euro per reati in materia edilizia.

Giunti sul posto, hanno trovato le armi e le munizioni.

La denuncia alla Procura della Repubblica di Agrigento riguarda i reati di omessa custodia di armi e munizioni e omessa denuncia di acquisto di munizioni. Le 15 cartucce sono state sequestrate.