Via Atenea si colora: iniziativa di alcuni gestori dei locali che presenteranno un festival

I colori della primavera, della bella stagione che sboccia, “proiettati” su un cielo di ombrelli. Un tratto della via Atenea questa mattina è apparso diverso e più bello grazie all’iniziativa di alcuni gestori dei locali della zona che hanno unito le loro forze per valorizzare il contesto e per organizzare un festival il cui programma sarà presentato domani, sabato 28 aprile, alle 11,30 al Cafè Girasole.

Si tratta di un progetto interamente sostenuto a loro spese e frutto di un “suggerimento” di Riccardo GaZ. Gli ombrelli colorati, che sono già stati notati con piacevole sorpresa da cittadini e turisti, faranno da coreografia al festival che si svolgerà nei weekend di primavera.