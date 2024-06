Uno strano oggetto volante nei cieli dell'Agrigentino: ecco cos'era e da dove è arrivato

Nessun "incontro ravvicinato del terzo tipo" e nessuna invasione di alieni: lo strano oggetto volante e luminoso che in tantissimi hanno potuto vedere - e che in tanti hanno filmato e pubblicato sui social - nel cielo di Palermo ieri sera (domenica 23 giugno) non è infatti altro che un razzo vettore dei satelliti Starlink. Si chiama Booster B1078/11 ed è un Falcon 9 Block 5.

Il razzo vettore, che ha completato con successo la sua missione ed è stato poi recuperato sulla nave drone Asds/Asog, è stato visibile non solo in città ma in gran parte dell'Italia centrale e meridionale, suscitando molto interesse e curiosità, oltre ad interrogativi sulla sua natura. Come è stato chiarito, si tratta di un Falcon 9 di SpaceX, lanciato alle 19.15 di sabato dalla Florida, precisamente dal complesso di lancio 40 di Cape Canaveral, con a bordo satelliti per la costellazione Starlink.

Servirà a fornire un sistema di comunicazione internet spaziale attraverso una vasta rete di satelliti in orbita a bassa quota terrestre (il cui acronimo è Leo). Il razzo vettore è stato visibile proprio durante il suo lancio nello spazio e l'inserimento in orbita.

