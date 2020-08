Sotto fermo amministrativo da 1 mese, due sindaci: "Liberate l'Ocean Viking"

E', dalla fine di luglio, sotto fermo amministrativo - disposto dalla Guardia costiera - a Porto Empedocle. Oggi il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, insieme al primo cittadino di Montpellier con cui Palermo è gemellata, Michaël Delafosse, ha sottoscritto un appello per la "liberazione" della nave Ocean Viking di Sos Mediterranee, dedicata alle operazioni di soccorso in mare.

Il fermo, secondo quanto comunicato dalla Guardia costiera del nostro Paese, sarebbe dovuto al fatto che "la nave ha trasportato un numero di persone superiore" a quello autorizzato. "Negli ultimi anni - scrivono nell'appello Orlando e Delafosse - le Ong di salvataggio civile in mare hanno soccorso decine di migliaia di uomini, donne e bambini in pericolo di morte imminente, colmando un vuoto lasciato dagli Stati europei nel Mediterraneo. Nuovi naufragi e nuove morti alle porte dell'Europa possono essere prevenuti, ciononostante ai soccorritori viene impedito di svolgere la loro missione vitale di salvataggio. E' questo il prezzo da pagare per l'irresponsabilità e il fallimento degli Stati europei?".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"In quanto sindaci, cittadini mediterranei ed europei, non possiamo accettarlo e denunciamo queste politiche deleterie. Invitiamo tutti i cittadini - concludono Orlando e Delafosse - a firmare la petizione che chiede alle autorità marittime italiane il rilascio della nave: https://www.change.org/p/liberate-la-ocean-viking".