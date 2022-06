Va in campagna e trova il terreno e il fabbricato occupati abusivamente

Va in campagna, in contrada Aquilata, e trova non soltanto l’appezzamento di terreno e il limitrofo fabbricato occupato abusivamente, ma anche il furto – una vera e propria appropriazione indebita – di alcune attrezzature per l’agricoltura: una motozappa e un decespugliatore. A presentarsi al commissariato di polizia di Canicattì, formalizzando una denuncia a carico di ignoti, è stato un canicattinese cinquantaquattrenne.

L’uomo ha riferito agli agenti di aver trovato sostituito il lucchetto del cancello principale di ingresso e la serratura del fabbricato che si trova sull’appezzamento di terreno di contrada Aquilata. Qualcuno di fatto non soltanto ha occupato terreno e stabile, ma si è anche appropriato appunto di attrezzature per l’agricoltura. Gli agenti hanno naturalmente avviato le indagini.