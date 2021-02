"Hanno occupato oltre 1700 metri quadri di demanio marino", scatta maxi sequestro

Quasi 2mila metri di suolo demaniale sono stati sottoposti a sequestro penale da parte dei militari del Nucleo operativo di polizia ambientale della Guardia costiera di Sciacca perchè ritenuti occupati abusivamente da un'impresa edile.

I sigilli sono scattati questa mattina al termine di un'attività di indagine condotta dalla Procura di Sciacca e iniziata a gennaio durante la quale, dice una nota, è stata sottoposta a verifica la "documentazione tecnica e di settore (mappe catastali, autorizzazioni, concessioni edilizie, estratti planimetrici, atti pubblici riguardanti i passaggi di proprietà tra persone e società, etc.) e sono state analizzate le informazioni fornite dal servizio territorio ambiente della Regione Sicilia".

Verifiche che, dicono i militari, hanno consentito di appurare "l’arbitraria occupazione, che si protraeva da diversi anni in assenza di qualsivoglia titolo concessorio, di un’area demaniale di 1.546 metri quadri circa e di una struttura di 166 metri quadri circa praticamente a ridosso del mare che venivano utilizzate per lo stoccaggio di numeroso materiale edile destinato a successiva vendita, anch’esso sottoposto a vincolo giudiziario".

Al titolare dell’impresa edile sono stati contestati reati connessi all’occupazione arbitraria e abusiva di spazio demaniale marittimo, violazioni al Codice dei beni culturali (per opere che sarebbero state eseguite in assenza di autorizzazione) e varie inosservanze alle regole connesse alla corretta gestione dei rifiuti. Questo perché, durante l'ispezione, sono emerse numerose aree in cui erano stati depositati rifiuti "in modo non consono".