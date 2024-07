Scoperto prefabbricato di legno a pochi passi dalla spiaggia, due denunce

Cosa avrebbero dovuto farci con quel piccolo prefabbricato in legno, collocato a pochi passi dalla spiaggia, non è chiaro. Non è escluso che volessero avviare una illegale attività da parcheggiatori abusivi. È certo però che quella struttura non aveva nessuna autorizzazione. Ed è per l'ipotesi di reato di occupazione arbitraria di area demaniale marittima che due licatesi sono stati denunciati, in stato di libertà, alla procura della Repubblica di Agrigento. A finire nei guai sono stati un trentacinquenne e un ventitreenne, entrambi appunto di Licata.

Ad intervenire, ripristinando la legalità, sono stati i poliziotti del commissariato di Licata, assieme ai militari della Capitaneria cittadina. Il prefabbricato è stato posto sotto sequestro.

