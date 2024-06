"Occupavano abusivamente il suolo pubblico", chiusi due locali della movida

L'estate è anche, più che mai, voglia di movida. Voglia di sedersi, con gli amici, in un locale e sorseggiare, in pieno relax, qualche drink o di andare a cena fuori. Tanto in centro, ad Agrigento, quanto nel rione balneare di San Leone. Aumentano quindi tavoli, sedie, banchetti, fioriere e tende collocati davanti ai locali. E talvolta accade senza alcuna autorizzazione. E questo si chiama occupazione abusiva di suolo pubblico.

Agrigento non è, qualora qualcuno lo avesse creduto, terra di nessuno. E lo hanno dimostrato nel giro di un paio d'ore i controlli effettuati, dalla polizia municipale, nella centralissima via Atenea. Due i locali della movida temporaneamente chiusi.

In un caso, i vigili urbani hanno accertato che erano stati abusivamente occupati 12 metri. In un altro, una superficie di 8 metri. Ad entrambi i titolari è stata contestata la violazione della norma, del codice della strada, che disciplina l'occupazione della sede stradale. La sanzione amministrativa, in questi casi, va da un minimo di 173 euro a un massimo di 694. C'è un "però": in caso di recidiva nelle occupazioni di suolo pubblico, la polizia municipale può procedere - e lo ha fatto in entrambi i casi, perché entrambe le attività sono risultate essere recidive all'occupazione abusiva - alla sospensione dell’attività per un periodo non superiore a tre giorni.

Ai titolari dei due locali di via Atenea è stato inoltre intimato l'immediato ripristino dello stato dei luoghi. E qualora non dovessero ottemperare, i funzionari del Municipio procederanno alla chiusura dell’esercizio, deputato alla somministrazione di alimenti e bevande, fino all’avvenuto ripristino.

I controlli per prevenire e reprimere il fenomeno dell'occupazione abusiva andranno avanti, naturalmente, anche nei prossimi giorni e nelle prossime settimane.

