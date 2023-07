Hanno occupato abusivamente il suolo pubblico: chiusa panineria e pizzeria

Prima due pizzerie chiuse per 5 giorni, e sanzionate, per occupazione abusiva di suolo pubblico. Adesso, stessa sorte è "toccata" ad un'altra pizzeria e a una panineria. Continua senza sosta l’azione dell’amministrazione comunale di Licata per contrastare l’abusivismo.

Gli agenti della polizia municipale hanno, infatti, nelle ultime ore, sanzionato (la multa è di 173 euro) una pizzeria e una panineria e le hanno sospese per cinque giorno.

L’obiettivo dell’amministrazione comunale - viene reso noto - è quello di migliorare la viabilità nelle strade e nelle piazze e il ripristino del decoro dei corsi principali della città.