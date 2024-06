Occupano abusivamente una casa, si allacciano alla rete elettrica e fanno bisboccia: due denunciati

Non una festa, ma un momento di baldoria con musica ad altissimo volume. Questo quello che si sono ritrovati davanti agli occhi i poliziotti della sezione Volanti, intervenuti in via Nicone dove era stata segnalata un'occupazione abusiva di casa. All'interno dell'immobile, sei persone: tutte intente, appunto, a fare bisboccia. Gli agenti hanno accertato che in due - un ventiseienne e un ventiquattrenne, entrambi di Agrigento - non soltanto avevano, stando alle accuse formalizzate, occupato la residenza, ma avevano anche fatto un allaccio abusivo alla rete elettrica.

È scattata, a questo punto, una perquisizione personale e domiciliare e sono stati ritrovati una pistola a gas, priva di tappo rosso, con i pallini di piombo; un coltello a scatto, delle parti di pistola e due grossi bastoni chiodati. A questo punto, inevitabilmente, è stata formalizzata una denuncia alla procura della Repubblica. I due giovani agrigentini dovranno rispondere, adesso, delle ipotesi di reato di occupazione abusiva e furto aggravato.

