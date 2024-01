Occupò una casa popolare e si autodenunciò, riconosciuto lo stato di necessità: 33enne assolto

Riconosciuto lo stato di necessità e assolto perché "il fatto non costituisce reato". E' questa la sentenza del tribunale di Sciacca per un 33enne che, nell'agosto del 2020, aveva occupato un alloggio popolare in via Fra Calogero Liotta. E dopo l'occupazione abusiva della casa popolare, il giovane chiamò la polizia per autodenunciarsi e spiegare in che condizioni viveva con la sua famiglia. Dopo il decreto penale di condanna, il giudice monocratico del tribunale di Sciacca adesso lo ha assolto. Di fatto, appunto, è stato riconosciuto il suo stato di necessità.