“Occupò abusivamente una casa popolare assegnata a persona deceduta”: assolta per stato di necessità

Sotto processo per avere occupato abusivamente una casa popolare che era stata in precedenza assegnata ad una persona che nel frattempo era deceduta. A finire nei guai era stata una giovane mamma di 22 anni menfitana.

All’epoca dei fatti, quando ancora non aveva neanche 20 anni ma già madre di 2 bambini, aveva bisogno urgentemente di una casa nel periodo della pandemia: era il novembre del 2020.

E’ stata assolta poiché il giudice monocratico del tribunale di Sciacca, Fabio Passalacqua, ha riconosciuto lo stato di necessità: tesi sostenuta dall’avvocato difensore Alberto Di Carlo il quale si è anche rivolto all’amministrazione comunale affinché si possa dare maggiore attenzione a casi umani come questo, assicurando a giovani mamme in difficoltà la possibilità di avere una casa per accudire i propri figli.