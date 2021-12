Con "Macbeth" di Giuseppe Verdi, Andrea Arcieri debutta al Teatro alla Scala di Milano  

Approda al teatro alla Scala di Milano. Andrea Arcieri, giovane talento di Cammarata, si conferma fra le eccellenze agrigentine: debutterà su uno dei palcoscenici più importanti del mondo. E alla prima del teatro alla Scala di Milano presenterà "Macbeth" di Giuseppe Verdi.

Andrea Arcieri, 21 anni, ha iniziato lo studio dell'oboe all'età di 9 anni al conservatorio "Bellini" di Palermo, seguito dal maestro Lucentini, dove nel 2017 si è diplomato con il massimo dei voti. Il talento, la passione, l'entusiasmo e lo studio, accompagnati da spirito di sacrificio, lo stanno portando a grandi risultati. Nel 2016 aveva vinto l'audizione all'orchestra giovanile siciliana, con l'incarico di primo oboe. Nel 2019 ha vinto l'audizione alla Schweizer Jugend Sinfonie Orchester, diventando membro effettivo. E nel 2021 è risultato idoneo per la prestigiosa European Union Youth Orchestra. Adesso è il momento della Prima al Teatro alla Scala di Milano con "Macbeth" di Giuseppe Verdi, dramma lirico in quattro atti, direttore Riccardo Chailly e regia di Davide Livemore. L'attesa cresce - per martedì 7 dicembre - e non soltanto nella "sua" Cammarata. Il giovane talento potrà essere seguito durante il consueto concerto di Natale al teatro alla Scala di Milano che sarà trasmesso, su Rai Uno, il 24 dicembre alle ore 10,15.

Andrea Arcieri, nonostante la giovane età, ha collaborato con orchestre professionali come l'orchestra svizzera italiana, ed ha tenuto concerti e tourneè di rilievo nazionale e internazionale: presso la Philarmonie di Berlino, la Opernhaus di Zurigo, il teatro Massimo di Palermo, lo Stadtcasino di Basilea, il teatro Lac di Lugano, il casinò di Berna, la Thonhalle Maag di Zurigo. Nel giugno scorso ha conseguito, a pieni voti, il master of arts in mudic performance al conservatorio della svizzera italiana e attualmente frequenta un corso di specializzazione al conservatoire de Strasbourg in Francia, collabora con l'orchestra Opernhaus di Zurigo in Svizzera e con l'orchestra del Teatro alla Scala di Milano.