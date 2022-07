Gruppo di cuccioli abbandonati per strada: qualcuno li ha distribuiti in più punti

Non un solo cucciolo, ma ben quattro. Se stamattina era stata diffusa la notizia di un piccolo cane malato che è stato individuato dai carabinieri a Montevago e tratto in salvo dai volontari dell' "Oasi Ohana", sono gli stessi a spiegare che in realtà l'abbandono riguarda più animali.

"Durante il giro di controllo una gazzella dei carabinieri incontra un ucciolo, ridotto in condizioni pietose - ricostruivano stamattina i volontari sui social -. Ci hanno chiamato e immediatamente una nostra volontaria si è precipitata. Non ha per niente un bell'aspetto. Si trova in quarantena in Oasi che, come sapete, non ha posto nemmeno per un capello. Lo faremo visitare già nel pomeriggio dal veterinario. Vero è. Non abbiamo posto. Periodo nero. Ma proviamo sempre a salvare una vita intanto, poi si vedrà. Girarsi dall'altra parte non ci riuscirà mai".

"In un altro punto di Montevago - continuano nel pomeriggio i volontari -, dove non potevano arrivare da soli, sono stati avvistati altre tre cuccioli, uguali al primo, messi male come il primo e al 99,99% fratelli del primo. Qualche mente malata, oltre che criminale, li ha lasciati in punti diversi del paese e loro rincorrevano le auto rischiando di farsi uccidere".

I volontari li hanno portati in Oasi e si trovano adesso in isolamento insieme al primo recuperato, e come lui sono in cattive condizioni di salute, perchè scheletrici e pieni di zecche.

(aggiornato alle 19.30)