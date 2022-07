Cucciolo ammalato e ferito abbandonato per strada, i carabinieri lo salvano chiamando i volontari

Era abbandonato sul ciglio della strada in condizioni al limite, sicuramente malato e ferito. I carabinieri lo hanno visto durante un giro di controllo e hanno subito chiamato i volontari perché lo recuperassero e cercassero di salvarlo.

La storia, uguale a tante altre, arriva da "Oasi Ohana", il rifugio per cani abbandonati di Santa Margherita di Belice gestito da anni da Chiara Calasanzio.

"Durante il giro di controllo una gazzella dei carabinieri incontra questo cucciolo, ridotto in condizioni pietose - ricostruiscono i volontari sui social -. Ci hanno chiamato e immediatamente una nostra volontaria si è precipitata. Non ha per niente un bell'aspetto. Si trova in quarantena in Oasi che, come sapete, non ha posto nemmeno per un capello. Lo faremo visitare già nel pomeriggio dal veterinario. Vero è. Non abbiamo posto. Periodo nero. Ma proviamo sempre a salvare una vita intanto, poi si vedrà. Girarsi dall'altra parte non ci riuscirà mai".