Nei cieli di Ribera spunta una "nuvola arcobaleno": è un fenomeno rarissimo

Un rarissimo fenomeno meteo sarebbe avvenuto intorno alle 14 di oggi nei cieli di Ribera.

Come riferisce in una segnalazione un cittadino, il signor Marcello Schittone, sarebbe infatti apparsa una nuvola iridescente o "nuvola arcobaleno". Una nuvola, cioè che invece che essere bianca o grigio scura come è usuale vedere, è di diversi colori.

Secondo informazioni che è possibile reperire in rete, si tratta appunto di un avvenimento molto raro noto a livello scientifico con il nome "pileus". Le circostanze in cui succede sono molto particolari: l'iridescenza è infatti frutto del raffreddamento e dalla condensazione dell'aria umida spinta verso l'alto. Le goccioline d'acqua fanno un effetto prisma con la luce e appunto si "colorano".