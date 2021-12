Nuovo resort a Torre Salsa, Mareamico: “Le battaglie vinte in passato per tutelare il sito rischiano di diventare inutili”

Torna a suscitare polemica il resort del gruppo Adler che nascerà nello splendido tratto di costa di Torre Salsa.

“Povera Torre Salsa” si legge in un post di Mareamico: “Risale ormai a 6 anni fa la pubblicazione di un nostro video che testimonia la bellezza di questa spiaggia incontaminata. Ma in quell’occasione denunciavamo anche il rischio che potessero mettere le mani sulla riserva naturale. Avevamo ragione: il nuovo Resort Adler è ormai una realtà e a breve realizzeranno un chiosco dei vip, a loro uso e consumo, con tutte le autorizzazioni del caso e nel silenzio generale”.

Una presa di posizione netta, quella dell’associazione ambientalista, che si mostra così in apprensione per il destino della riserva naturale.

Il Resort Adler Spa sarà una struttura all’avanguardia in termini di ospitalità di lusso, come lo è già il vicino Verdura Golf Resort: un’occasione per ampliare l’offerta ricettiva per ciò che riguarda il turismo di fascia alta. Le prenotazioni on line, tra l’altro, sono già attive per organizzare un soggiorno la prossima estate.