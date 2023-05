Il nuovo prefetto Filippo Romano non è uno "sconosciuto": è stato nelle commissioni di Canicattì e Racalmuto

Non è un volto nuovo per l'Agrigentino. E' anzi uno che questa provincia, e le sue tantissime problematiche, le conosce bene. Anzi benissimo. Il prefetto Filippo Romano, ex capo di Gabinetto della Prefettura di Messina ed ex commissario della città metropolitana di Messina, è stato infatti commissario straordinario dei Comuni di Canicattì e Racalmuto. Realtà per le quali tanto si è battuto.

A Canicattì c'è stato - facente parte della triade prefettizia che aveva guidato la città dell'uva Italia - dal 2004 all'11 giugno del 2006. A Racalmuto, dove il consiglio comunale era stato sciolto per infiltrazioni mafiose, ci fu invece fra il 2012 e il 2013.

Era l'inizio di ottobre del 2012, per la precisione, quando Filippo Romano, già capo di gabinetto della Prefettura di Messina e volto già noto agli agrigentini visto che è stato commissario al Comune di Canicattì, si insediava a Racalmuto.

Uno dei compiti principali di cui, nella "città della ragione", si è occupato - essendo esperto di diritto amministrativo e con una significativa esperienza nella guida di Comuni sciolti per infiltrazioni mafiose – fu quello di creare le condizioni, modificando regolamenti e statuto comunale, affinché la mafia non riuscisse più a penetrare al Municipio di Racalmuto. E ancor prima di mettere piede a Racalmuto, il prefetto Filippo Romano, lanciò un significativo messaggio: “La legalità conviene a tutti, ed è una forte tutela soprattutto per i più deboli”. Il prefetto Romano, sempre a Racalmuto, si è occupato di fare in modo che venisse garantita, e avvertita dalla popolazione, la sicurezza, puntando anche sui sistemi di videosorveglianza.

Assieme ai prefetti Enrico Galeani ed Emilio Saverio, Romano riuscì anche a scongiurare - nel novembre del 2012 - il dissesto finanziario del Comune di Racalmuto. Nel luglio del 2013, Romano - nominato, dal governo regionale, commissario della Provincia di Messina - lasciò il paese.

Filippo Romano è nato ad Udine il 19 ottobre 1966. Laureato in Giurisprudenza, abilitato alla professione di avvocato, ha frequentato la scuola superiore della pubblica amministrazione per il corso biennale di formazione dirigenziale e la scuola superiore dell’amministrazione dell’Interno per i corsi istituzionali della carriera prefettizia, dove è entrato nel 1994 come viceconsigliere e nel 1996 è promosso consigliere. Dopo essere stato nominato dirigente a seguito di concorso pubblico nel 2001 è rientrato nella carriera prefettizia con il grado di viceprefetto aggiunto, per essere poi nominato viceprefetto nel 2010. Numerosissimi gli incarichi ricoperti in Sicilia, Calabria e Campania.