Nuovo micro sbarco e corsa contro il tempo per svuotare l'hotspot

Altri 23 migranti - fra cui 8 donne e due minori - sono sbarcati, stanotte, a Lampedusa dopo essere stati intercettati, a 5 miglia dall'isola, da una motovedetta della Guardia di finanza.

Intanto, è corsa contro il tempo per provare a svuotare l'hotspot di contrada Imbriacola dove ieri, nel giro di poco più di 12 ore, si è arrivati a 1.215 presenze a fronte di una capienza massima prevista per 250. Stamani altri 100 migranti lasceranno Lampedusa a bordo della Sansovino, la loro destinazione è il Cara di Crotone. Per altri 80 uomini, invece, la destinazione è Caltanissetta, dove saranno condotti a bordo di una motovedetta. Nel pomeriggio, invece, 80 minori non accompagnati saranno imbarcati sul traghetto di linea diretto a Porto Empedocle.