Nuovo look per le strade del "Giro di Sicilia", 300mila euro per l'Agrigentino

Quasi 4 milioni di euro per la sistemazione delle strade non statali interessate dal passaggio del Giro di Sicilia, in programma nell’Isola dall’11 al 14 aprile e presentato stamattina nel corso di una conferenza stampa a Palazzo d’Orleans. Lo ha deciso il governo Schifani, su proposta dell’assessore regionale alle Infrastrutture Alessandro Aricò, durante la seduta della giunta di oggi.



"Il governo regionale - evidenzia Aricò - ha deciso di intervenire per poter offrire ai ciclisti un percorso più sicuro, ma anche per restituire ai numerosi territori coinvolti strade più efficienti, che resteranno in ogni caso anche dopo la corsa. Il “Giro di Sicilia” è una vetrina sportiva prestigiosa che metterà in mostra la nostra Isola con immagini che faranno il giro di numerosi Paesi internazionali".

Trecentomila euro sono stati destinati, nell’Agrigentino, a interventi nei Comuni di Agrigento e Canicattì.