Nuovo centro direzionale, domani la presentazione della struttura all'insegna dell'avanguardia

Alla luce delle nuove sfide del mercato e in un’ottica di efficienza produttiva, si rinnovano gli uffici in un palazzo a vetri in via Mazzini con 50 postazioni, alcune delle quali dedicate alle attività di formazione

Giovedi? 8 luglio 2021, dalle ore 19.30, avra? luogo la presentazione al pubblico della nuovo centro direzionale delle societa? Media Call e Penta Servizi di Agrigento. All’evento saranno presenti l’amministratore unico Francesco Maria Morreale, i soci fondatori Filippo e Luigi Morreale e Pietro Sammartino, le istituzioni laiche e religiose e il CEO di Meglio Questo, Felice Saladini.

La societa? con sedi ad Agrigento e Messina opera da oltre 11 anni nell’ambito della customer acquisition per conto delle piu? importanti aziende del mercato delle utilities.

Alla luce delle nuove sfide del mercato e in un’ottica di efficientamento produttivo, ha deciso di rinnovare i suoi uffici operativi e direzionali.

La nuova sede - ospitata all’interno di un imponente palazzo a vetri nel cuore di Agrigento, prolungamento della preesistente sede Media Call sorta in via Mazzini 125 - ha una pianta di 300 metri quadri e si compone di 50 postazioni operative piu? una open space dedicata a formazione e coworking.



“Vuole rappresentare l’esempio di un’azienda di successo che guarda con ottimismo ai futuri scenari del settore. Ci poniamo l’obiettivo di accrescere i volumi della nostra azienda. In particolar modo in questo periodo nel quale il mercato si apre a nuovi settori, come quello dell’automotive e finanziario - dichiara l’amministratore Francesco Maria Morreale.Si tratta di un mercato – aggiunge - che avra? bisogno di una forza lavoro rinnovata. L’inaugurazione delle nuove sedi Media Call e Penta Servizi – infatti – punta anche a lanciare una campagna di recruiting mirata ad assumere nuove risorse. Il graduale ritorno alla normalita?, favorito dalla campagna vaccinale, ci induce a rilanciare e rinnovare processi di selezione, arrestatisi a causa della pandemia. E’ il momento – dicono i soci - di invertire la rotta e di promuovere l’occupazione attraverso l’esempio di una realta? aziendale virtuosa come la nostra. Realta? che da oltre 10 anni offre numerose opportunita? occupazionali e professionali in tutta la Sicilia.