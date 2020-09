Torna dalla Spagna ed è positivo al Covid 19: nuovo caso in città, secondo contagio a Ravanusa

C’è un nuovo caso di Coronavirus in città. Ad annunciarlo è lo stesso sindaco di Agrigento, Calogero Firetto. L’uomo, che ha contratto il virus, è una persona che era stata in Spagna e che, al suo rientro, è stato sottoposto a tampone. Caso anche - ed è il secondo in 24 ore - a Ravanusa. E sembra proprio - per stessa ammissione del sindaco Carmelo D'Angelo - che "non ci siano collegamenti con i focolai precedenti". Questi due nuovi casi si aggiungono ai due che erano stati resi noti, stamani, dal sindaco di Canicattì.

Agrigento

"L'uomo - spiega il sindaco Lillo Firetto - si trova attualmente in quarantena e in isolamento ed è già stato avviato il protocollo di rito che dispone la sorveglianza sanitaria dei conviventi, i quali dovranno porsi in isolamento fiduciario fino all'esito del tampone cui saranno sottoposti. Continuiamo - prosegue il primo cittadino della città dei Templi - a seguire le semplici regole di lavarsi bene e spesso le mani, indossare la mascherina quando si è con altre persone, mantenere la distanza, evitare assembramenti. Proteggiamo soprattutto gli anziani e le persone più fragili. Non torniamo a cantare "ciuri ciuri" dai balconi per favore. Anzi, speriamo di tornare a cantarla nelle piazze piene di gente per il Mandorlo in fiore".

Ravanusa

"L'Asp mi ha comunicato che a Ravanusa c'è un altro contagiato - ha detto, invece, il sindaco di Ravanusa Carmelo D'Angelo - . Ho convocato per domani mattina l'unità di crisi per valutare eventuali azioni da intraprendere. Il resto è nelle nostre mani. Nei luoghi affollati - ha raccomandato l'amministratore - usate le mascherine e ricordate di igienizzare le mani. Mi raccomando prudenza, serve tanta prudenza".