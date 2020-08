Un brano nato nei giorni del lockdown, Biagio Marino: "Una canzone che amo"

La band siciliana, guidata dal cantautore Biagio Marino, torna con un romantico tributo ad un classico della canzone messicana. Il brano, accompagnato da un lyric video, è una rivisitazione e un adattamento del testo in lingua italiana di "Amor de mis amores", scritto da Agustín Lara e reso celebre dalla versione della cantante messicana Natalia Lafourcade.

La band aveva programmato per marzo 2020 l’uscita del singolo che anticipava il terzo album, ma in seguito al lockdown e alle misure di restrizione che impediscono la realizzazione di spettacoli, hanno posticipato l’uscita nel 2021.

"La canzone - scrive Biagio Marino - è nata durante il periodo di quarantena, la mia intenzione era quella di proporla durante i concerti ma oggi le condizioni per uno spettacolo dal vivo rimangono improponibili. Mentre in alcune regioni d’Italia vi è la possibilità di ricominciare a fare il nostro lavoro, per noi l’unico modo per non perdere il contatto con il pubblico che ci segue, è dedicare un messaggio d’amore attraverso l’interpretazione di una delle canzoni che amo".