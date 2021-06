Tre nuovi sbarchi di migranti e corsa contro il tempo per svuotare l'hotspot

Ore 12,16. Un barchino con 15 tunisini a bordo, tra cui 3 donne, 2 bimbi e un minore non accompagnato, è stato intercettato

dagli uomini della Guardia di finanza. Si aggiungono a 27, soccorsi sempre da una motovedetta delle Fiamme gialle, intorno alle 2, a poche miglia dall'isola. Sono in arrivo, dopo un soccorso al largo, altre 60 persone.

Ore 8,37. Altri 27 migranti - fra cui 8 donne e due minori - sono sbarcati, stanotte, a Lampedusa dopo essere stati intercettati, a 5 miglia dall'isola, da una motovedetta della Guardia di finanza.

Intanto, è corsa contro il tempo per provare a svuotare l'hotspot di contrada Imbriacola dove ieri, nel giro di poco più di 12 ore, si è arrivati a 1.215 presenze a fronte di una capienza massima prevista per 250. Stamani - su disposizione della Prefettura - altri 100 migranti lasceranno Lampedusa a bordo della Sansovino, la loro destinazione è il Cara di Crotone. Per altri 80 uomini, invece, la destinazione è Caltanissetta, dove saranno condotti a bordo di una motovedetta. Nel pomeriggio, invece, 80 minori non accompagnati saranno imbarcati sul traghetto di linea diretto a Porto Empedocle.

