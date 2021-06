Nuovi itinerari di arte e di fede in Cattedrale, don Pontillo: “Scopriamo altre meraviglie”

La Cattedrale di Agrigento si apre ai visitatori con nuovi percorsi volti alla scoperta dei tesori custoditi sul colle di Girgenti. Si tratta della sala dei sarcofagi (dominata da quello di Ippolito e Fedra), dell’ex aula-capitolare con le tele di Nunzio Magro e la torre medievale dell’orologio. I nuovi itinerari della Cattedrale si inaugurano mercoledì prossimo 23 giugno alle ore 19,00 alla presenza tra fli altri anche dell'assessore regionale al Turismo Manlio Messina.

Il direttore dell'ufficio Beni Culturali dell'arcidiocesi di Agrigento, don Giuseppe Pontillo in mattinata ha incontrato la stampa per un'anteprima della rinnovata offerta turistica, durante la conferenza don Pontillo ha precisato che per i residenti nella provincia di Agrigento, accedere in Cattedrale e seguire i percorsi artistici, storici e monumentali, sarà gratuito mentre per i turisti è previsto un ticket d'ingresso di sei euro.