Nuovi orari della Ztl in via Atenea sì o no? Dopo le proteste il Comune cerca la “direzione” giusta

Il cambiamento è già in atto da più di un mese: i nuovi orari della Ztl in via Atenea sono ormai in vigore dal 23 maggio scorso, ma l’opinione pubblica appare divisa. O almeno è ciò che vedono gli occhi di chi amministra e di chi ha deciso di sperimentare un nuovo meccanismo che regola il transito veicolare in quello che si à soliti chiamare “salotto buono” della città dei templi.

Ma come ogni sperimentazione, appunto, l’effettiva efficacia si può constatare dopo un periodo di prova in cui i cittadini sono chiamati direttamente ad esprimere un giudizio che servirà a fornire una guida a chi ha scelto di apportare le modifiche agli orari che regolano la zona a traffico limitato.

In particolare l’assessore comunale con delega al commercio Francesco Picarella ha voluto dare la parola, attraverso un sondaggio on line con AgrigentoNotizie, proprio a chi usufruisce della via Atenea sia per svago che per esigenze lavorative. Pur avendo difeso la sue scelte, rivolgendosi soprattutto ai commercianti, alcuni dei quali non hanno gradito le modifiche ritenendole dannose, Picarella si dice pronto ad ascoltare i cittadini e ad attendere, così, l’esito del sondaggio e prendere così decisioni che asseconderanno il desiderio della maggioranza.

Il sondaggio on line di AgrigentoNotizie resterà attivo fino alle ore 23 di lunedì 04 luglio. Poi, naturalmente, verranno tirate le somme ed emergerà - sarà AgrigentoNotizie a farvelo sapere - cosa veramente vogliono agrigentini e fruitori della via Atenea.

“La rimodulazione è stata elaborata - aveva detto a nome di tutta la giunta municipale - nell’interesse di una ripresa economica per le attività commerciali e le strutture ricettive. Ma è doveroso - ha aggiunto adesso - capire realmonte cosa vuole la gente e vogliamo farlo raccogliendo quanti più dati possibile per avere realmente il polso della situazione ed agire, eventualmente, di conseguenza”.

Attualmente la zona a traffico limitato in via Atenea è in vigore tutti i giorni, tranne i festivi e le domeniche, dalle ore 9,30 alle 15 e dalle 17 alle 2. Le domeniche e i festivi, invece, dalle ore 10,30 alle 12,30 e dalle ore 17 alle 2.

Ecco il sondaggio di AgrigentoNotizie che resterà on line fino alle ore 23 di lunedì 4 luglio