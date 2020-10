Il Covid 19 non arretra, 5 nuovi positivi a Sciacca: + 7 a Lampedusa

Il Covid 19 non smette di impensierire. Il bilancio di questa mattina parla di nuovi contagiati a Sciacca e Lampedusa. Nel dettaglio si tratta di cinque nuovi positivi nel saccense e sette nuovi contagiati a Lampedusa.

"Sono stati effettuati altri 147 tamponi - dice Martello in una nota - 7 persone sono risultate positive al Covid19. Continueremo ad aggiornarvi sull'esito dei tamponi che man mano saranno effettuati: quando ci sarà uno screening completo sull'intera cittadinanza, vi sarà comunicato. Nel frattempo vi ricordiamo di osservare la massima attenzione per le regole sanitarie, non solo all'aperto ma anche all'interno dei luoghi di lavoro, dei locali pubblici così come quando ci si trova nelle proprie abitazioni". Per quanto riguarda Sciacca, invece, si tratta di tre donne di 79, 63 e 28 anni e di due uomini di 68 e 55 anni.