Il Covid 19 non molla la presa, altri casi in provincia: positivi anche dei bimbi

Impennata di contagi a Grotte. Secondo quanto fatto sapere dal sindaco, Alfonso Provvidenza, le persone positive al tampone - ad oggi - sono 37. Sono 23 i soggetti notificati dall’Asp, 8 da altre fonti e 6 da tampone rapido. Soltanto ieri, secondo i dati dell’Asp, le persone positive erano 18.

“Purtroppo tra i positivi anche due bambini che frequentano due diversi plessi delle nostre scuole - dice il sindaco -. Siamo in attesa dell'esito di altri tamponi molti dei quali di persone sintomatiche".

Nuovi positivi anche a Siculiana. A comunicarlo è il sindaco, Giuseppe Zambito. "Cari concittadini, da informazioni assunte dai medici di base, vi comunico di altri 4 casi di Covid -19. Le persone interessate sono in isolamento e seguono le procedure previste. Raccomando, ancora una volta, di rispettare le regole, di non sottovalutare la situazione e soprattutto di evitare assembramenti. Troppi giovani sono in giro e, non curanti del rischio, fanno i "furbi" incontrandosi nelle traverse meno illuminate o addirittura nei garage".