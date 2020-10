Coronavirus, tre nuovi cittadini positivi a Favara: salgono a 22 i contagiati

Questa domenica si apre con nuove cattive notizie sul fronte della diffusione dei contagi da Covid-19. I sindaco Anna Alba ha infatti annunciato che ci sono tre nuovi casi positivi in città. "Li ho già raggiunti telefonicamente - spiega in una diretta video -. Sono in buono stato di salute, anche se uno dei tre è stato ricoverato al San Giovanni di Dio per accertamenti. Come sindaci siamo però preoccupati dal fatto che i centri ospedalieri siano ormai sovraccarichi, e quindi se qualcuno stesse male avremmo difficoltà a garantirne il ricovero".

Alba ha rinnovato l'appello ai cittadini ad uscire il meno possibile da casa in questa fase e a continuare ad utilizzare mascherina e distanziamento. Il conteggio dei positivi a Favara sale quindi a 22, con un numero al momento non precisato di quarantene cautelari.