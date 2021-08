Nuovi campi da tennis, oggi l'inaugurazione dopo il furto dei cavi elettrici

Nonostante il default del nuovo impianto di illuminazione, causato dal recente furto di cavi elettrici, saranno inaugurati oggi, 2 agosto, i nuovi campi da tennis. alla Perriera dopo un massiccio intervento di riqualificazione.

La cerimonia del taglio del nastro sarà alle 19. Ne danno comunicazione il sindaco Francesca Valenti e l’assessore ai lavori pubblici Roberto Lo Cicero confermando l’apertura della struttura dopo il furto di cavi elettrici che ha messo fuori uso la nuova illuminazione per l’utilizzo serale del centro.

“Esprimiamo forte condanna – dichiarano Valenti e Lo Cicero – per la criminale azione che ha privato l’area sportiva del suo nuovo impianto elettrico. Per il furto, avvenuto due giorni prima della programmata inaugurazione, è stata presentata denuncia alle Forze dell’Ordine. L’augurio è che agli autori del gesto venga dato un volto e comminata una condanna. Intanto, consegniamo il nuovo centro sportivo alla città e agli appassionati di tennis”.

Il progetto, denominato “Ristrutturazione di un immobile di proprietà pubblica ai fini della realizzazione di spazi aggregativi legati alle attività di quartiere e di riqualificazione di aree per attività sportive collettive del Centro Sportivo Polivalente sito in località Perriera”, è stato finanziato nel 2018 per un importo complessivo di 600 mila euro, nell’ambito del PO FESR 2014/2020, Azione 9.6.6, con decreto del Dirigente del Dipartimento regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali. Nel 2019 la definizione della gara d’appalto e l’affidamento dei lavori all’impresa Edil Nardi Costruzioni di San Giuseppe Jato.