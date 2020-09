Ausiliari specializzati e operatori, in arrivo 33 persone all'Asp

Nuovi operatori tecnici, ma anche ausiliari specializzati: sono in arrivo 33 figure all’Asp di Agrigento. Secondo quanto fatto sapere dall’edizione odierna de La Sicilia, gli ausiliari specializzati, per i 115 posti previsti dei quali 87 già coperti a tempo indeterminato 27 con incarico a tempo determinato, non sono sufficienti a colmare le esigenze degli ospedali.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Per questo, l’azienda ospedaliera, ha scelto di reclutare 28 ausiliari specializzati, 27 saranno in sostituzione degli incarichi in scadenze, 6 di nuova istituzione e 5 operatori che avranno un incarico a tempo determinato. Le persone saranno assegnati negli ospedali dell'Agrigentino.