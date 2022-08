L’ospedale San Giovanni di Dio si rifà il look: nuova pavimentazione nelle sale operatorie

Tutto pronto per avviare i lavori di ripristino della pavimentazione nelle sale operatorie dell’ospedale “San Giovanni di Dio” in contrada Consolida. Si tratta di un intervento, che costerà circa 50 mila euro, predisposto dall’Asp. Al termine delle varie fasi organizzative e procedurali, adesso è il momento di affidare i lavori. Un intervento che scaturisce a seguito delle lamentele dei primari dei reparti di ostetricia e ginecologia e di cardiologia ed emodinamica, ma anche dal responsabile del complesso operatorio che lamentano la presenza di buche sul pavimento che “mettono in pericolo pazienti e personale sanitario”. In alcuni casi sono stati segnalati anche infiltrazioni di acqua piovana, lo scollamento della carta da parati e il danneggiamento dei battiscopa sia nei corridoi che nelle stanze di degenza. I lavori interesseranno anche alcune pareti dove le infiltrazioni hanno danneggiato la tinteggiatura. Gli stessi operatori hanno consigliato di collocare sul pavimento degli strati in resina che risulterebbero molto confortevoli oltre ad essere particolarmente facili da installare, assicurando così dei tempi piuttosto rapidi per il completamento dei lavori.