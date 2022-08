Nuova ordinanza sulla movida: locali aperti fino alle 3, ma la musica si “spegne” alle 2

La città di Canicattì ha una nuova ordinanza per quanto riguarda i locali della movida: potranno rimanere aperti fino alle 3 del mattino ma bisognerà staccare la musica un’ora prima, alle 2. Inoltre non si potranno vendere bevande da asporto in contenitori di vetro - anche attraverso distributori automatici - già a partire dalle 18 e fino alle 3 della notte quando chiuderanno i locali.

La nuova ordinanza, firmata dal sindaco Vincenzo Corbo, rimarrà in vigore fino al 30 settembre e sostituisce la precedente che era stata varata lo scorso mese di marzo, quando lo stesso sindaco aveva deciso di chiudere i locali a mezzanotte a seguito di una rissa in piazza Dante dove un ragazzo di 17 anni era stato ferito con una coltellata.

A maggio era poi arrivata una proroga che consentiva le attività di andare avanti fino all’una. Adesso altre 2 ore a disposizione per il divertimento, nella speranza che non si verifichino altri episodi di violenza.