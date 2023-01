Nuova notte di fuoco: brucia magazzino a Licata, pompieri e polizia al lavoro per ore

Nuova notte di fuoco a Licata dove i pompieri, ma anche la polizia, sono dovuti intervenire in via Londra per un incendio magazzino. Un rogo che è durato quasi 4 ore: i vigili del fuoco del distaccamento cittadino sono infatti intervenuti, alla fine di via Salso, alle 4 e sono rimasti al lavoro fino a poco prima delle 8.

Stando a quanto è emerso dai primissimi accertamenti, le fiamme potrebbero essersi innescate a causa di un cortocircuito dell'impianto elettrico. E' stato già organizzato per stamattina, a quanto pare, un mirato sopralluogo degli agenti del commissariato che torneranno in via Londra assieme ai colleghi della Scientifica. Verifiche e accertamenti che serviranno, naturalmente, per chiarire cosa effettivamente sia accaduto all'interno di quel magazzino.

Appena ieri, nella città del Faro, si era registrato un attentato incendiario ai danni di un bar di corso Umberto. E anche di questo caso, che ha invece tutte le caratteristiche di un incendio doloso, si stanno occupando i poliziotti del commissariato cittadino, che è coordinato dal vice questore Cesare Castelli.