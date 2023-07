Palma, via al rimpasto: cambiano tre assessori della giunta Castellino

Nuovo rimpasto nella Giunta municipale di Palma di Montechiaro. Il sindaco Stefano Castellino ha infatti nominato tre nuovi assessori: si tratta di Rosaria Loggia, espressione della lista civica "Corri Palma" della quale è prima dei non eletti, Rosario Provenzani, espressione della lista civica "Costruiamo Insieme" e Massimo Giuseppe Amato, già consigliere comunale nella scorsa legislatura, vicino al sindaco e primo dei non eletti della lista civica "Palma in Movimento". Escono dall'esecutivo Lucia Vitanza, Salvatore Lauricella e Giuseppe Di Rosa. Rimangono in carica la vicesindaco Maria Antonietta Lo Vasco e Miriam Barba.

"Ringrazio gli assessori uscenti per il lavoro ed il loro contributo e l'affetto e l'amicizia dimostrata, nella consapevolezza che si chiude una parentesi ma non il percorso. Sono certo che i neoassessori lavoreranno con altrettanto impegno per continuare quel percorso intrapreso 6 anni or sono"

Oggi il sindaco Castellino ha provveduto anche a distribuire le deleghe:



Maria Antonietta Lo Vasco, vice sindaco, Polizia Municipale, Pubblica Istruzione, Politiche Sociali e della Casa; Miriam Barba: Politiche della Famiglia e del Lavoro, Servizi Bibliotecari, Turismo e Spettacolo; Massimiliano Giuseppe Amato: Sport e Politiche della Salute, Ambiente, Arredo Urbano e Centro Storico. Rosario Provenzani: Manutenzione Idrica e Fognaria, Servizi Cimiteriali, Agricoltura, Caccia e Pesca; Rosaria Loggia: Rapporti tra Enti, Affari Istituzionali e Cerimoniale, Pari Opportunità, Attività Produttive, Mobilità e Trasporti.