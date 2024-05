Al via i lavori per una nuova antenna di telefonia nei pressi del Kaos, scatta controllo dei vigili urbani

Questa mattina, i vigili urbani del comando di Agrigento sono intervenuti in via Eduardo De Filippo, nei pressi del Kaos, dove è stato realizzato uno scavo su un terreno non edificato, all'interno della zona vincolata dal decreto Gui Mancini, finalizzato alla posa di un'antenna per una compagnia di telefonia mobile.

I residenti del quartiere, composto prevalentemente da villette unifamiliari, oltre che da un albergo e numerosi bed and breakfast, nei giorni scorsi hanno manifestato allarme per la collocazione dell'impianto.

Questa mattina la polizia municipale ha controllato il cantiere per verificare eventuali irregolarità documentali o di altra natura.