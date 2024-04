Si fa un "giretto" per strada completamente nudo: la polizia lo blocca e lo porta in commissariato

Un extracomunitario, a Licata, è stato bloccato dagli agenti di polizia perché andava in giro per strada completamente nudo. L’uomo, che non si è minimamente preoccupato di farsi vedere senza alcun vestito addosso, è stato immediatamente bloccato e portato in commissariato per essere interrogato e per capire i motivi del suo gesto. Poi si valuteranno i provvedimenti da attuare nei suoi confronti.

Mentre camminava nudo per strada, tra l’altro, diversi passanti lo hanno immortalato girando dei video con lo smartphone.